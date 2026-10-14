Simulacro Nacional ante Terremoto: Protección Civil anuncia ejercicio este miércoles

Protección Civil realizará este miércoles 14 de octubre, a las 10 de la mañana, el Simulacro Nacional ante Terremoto.

La institución anunció la actividad a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de estar preparados ante una emergencia.

El ejercicio busca evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y privadas frente a un evento sísmico. Asimismo, tiene como finalidad fomentar la preparación de la población para actuar ante este tipo de situaciones. La actividad también contempla la participación de centros educativos.