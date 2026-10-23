Siete acusados por presunta estafa con paquetes turísticos seguirán en detención provisional

Siete de las 14 personas acusadas de estafa agravada mediante supuestos paquetes turísticos continuarán en detención provisional. El caso involucra a 52 víctimas y un perjuicio económico que, según la investigación, asciende a 22,353 dólares.

De acuerdo con la Fiscalía, desde 2021 la Defensoría del Consumidor comenzó a recibir denuncias de personas que aseguraban haber adquirido membresías falsas ofrecidas por tres empresas. Los paquetes incluían viajes, cruceros, alquiler de vehículos, excursiones, seguros médicos y vehiculares, además de servicios funerarios.

Los afectados habrían sido contactados por teléfono o en persona y presionados para firmar contratos por montos de entre 300 y 4,000 dólares.