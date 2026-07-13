Sheynnis Palacios confirma su romance con el salvadoreño Carlos Arias

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, confirmó oficialmente su noviazgo con el empresario salvadoreño Carlos Arias a través de publicaciones en redes sociales.

La noticia ha generado revuelo entre sus seguidores.

La pareja compartió un carrusel de fotos y videos en sus cuentas oficiales para hacer público su romance.

Palacios respondió a las críticas pidiendo a sus seguidores no opinar sobre lo que desconocen y asegurando que está feliz con este nuevo capítulo en su vida.

La Miss Universo conoció a Arias durante la celebración del certamen en El Salvador, país donde fue coronada.

Las redes sociales han reaccionado con entusiasmo y también con comentarios negativos ante la nueva relación de la exreina de belleza.