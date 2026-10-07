Shakira y Piqué se enfrentan en juicio en Barcelona por visitas de sus hijos 

Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se confrontaron en un juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, que exige una revisión del acuerdo alcanzado tras la separación hace cuatro años.

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó su acuerdo de separación, volvió a encontrarse en Barcelona para testificar en el juicio.

A través de su agencia de prensa, la cantante precisó en un comunicado que no es su intención reducir el tiempo que los niños comparten con su padre, sino que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona sea compartido y no recaiga únicamente en ellos.