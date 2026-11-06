Shakira y Lady Gaga, entre los nominados al Salón de la Fama de los Compositores

El Salón de la Fama de los Compositores anunció la lista de nominados de la promoción 2027, integrada por artistas vinculados a diferentes géneros musicales y generaciones, y entre las figuras destacadas aparecen Shakira, Lady Gaga, Boy George, Debbie Harry, Jack White, Sia, Vince Gill y Mel Bell.

La selección contempla dos categorías, compositores e intérpretes, y reúne a equipos responsables de algunas de las canciones más conocidas del pop, el disco, el country y el rhythm and blues.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta el 14 de diciembre de 2026, y la organización resaltó la presencia de artistas icónicos de los años 80 como Debbie Harry y Boy George, junto a figuras contemporáneas como Lady Gaga y Shakira.