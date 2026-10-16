Shakira se despide de su residencia musical en Madrid tras reunir a más de 700 mil asistentes

La cantante colombiana Shakira se despidió de su residencia musical en Madrid con un emotivo vídeo compartido en Instagram.

La artista agradeció a sus seguidores por acompañarla en una etapa que, según sus palabras, marcó un antes y un después en su vida.

La serie de conciertos formó parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Reunió a más de 700 mil asistentes en 13 presentaciones, según medios españoles.

Shakira aseguró que el cariño del público le dio la fuerza para salir cada noche al escenario con alegría y el corazón lleno. Expresó que no hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada.