Shakira elogia a Messi en Instagram tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira compartió un mensaje en sus historias de Instagram para elogiar a Lionel Messi luego de que la selección argentina derrotara a Inglaterra y consiguiera el pase a la final del Mundial 2026, en un texto en inglés donde calificó lo que el astro está haciendo como «más allá de extraordinario».

La intérprete destacó los valores del futbolista, a quien describió como una persona altamente comprometida que desafía el tiempo y la adversidad, y afirmó que Messi está demostrando que una persona no se define por su edad ni por lo que los demás dicen de ella.

Shakira también mencionó a Antonella Roccuzzo, esposa del capitán argentino, y aseguró que una mujer como ella al lado de Messi le da fuerza e inspiración.

La colombiana ha sido vista en varios partidos de la Copa del Mundo 2026 apoyando a Argentina, incluyendo los encuentros contra Austria en Dallas y contra Cabo Verde en Miami.