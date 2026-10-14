Shakira agradeció públicamente a su exnovio Antonio de la Rúa durante uno de los conciertos de su residencia en Madrid.

La cantante lo llamó «amigo del alma» y destacó su acompañamiento durante la gira.

La relación entre Shakira y De la Rúa duró aproximadamente 11 años.

De la Rúa es un empresario que fue pareja de la cantante antes de su relación con Gerard Piqué.

En el video del concierto, Shakira dijo que le agradecía a quien «un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo».

El momento generó comentarios en redes sociales por la cercanía entre ambos tras su ruptura.