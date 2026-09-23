Sexta Jornada Ganadera reúne a expertos de Brasil y México en San Salvador

La Sexta Jornada Ganadera MOR se realizó en San Salvador con la participación de expertos internacionales que compartieron conocimientos sobre mejoramiento genético implementado en países como Brasil y México.

Los especialistas hablaron de manejo, nutrición y selección de animales adaptados al clima del trópico salvadoreño, similar al de Brasil, y abordaron la deficiencia de forraje que enfrenta el país debido al cambio climático.

También se trabajó sobre las cruzas con ganado de leche para que el excedente de animales se convierta en animal de carne, abriendo un área de oportunidad para un negocio alternativo. La jornada comenzó en Santa Ana con cerca de 250 asistentes y continuará en San Miguel para atender la zona oriental.