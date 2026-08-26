Sequía reduce 75 % la producción de leche en Sonsonate

La producción de leche en el cantón Chiquihuat, Sonsonate, ha disminuido un 75 % debido a la falta de lluvias, que ha reducido los pastos y fuentes de agua, afectando a unos 50 ganaderos y aproximadamente 200 cabezas de ganado en la zona occidental de El Salvador.

Un ganadero de la zona señaló que antes producían unas 300 botellas en esta época y ahora apenas alcanzan 70. Además, las fuentes de agua naturales presentan menor caudal.

Los cultivos de maíz apenas alcanzarán el 40 % de la producción habitual, lo que también limita la alimentación del ganado.

La zona, conocida como Montaña Verde, enfrenta condiciones climáticas a las que no están acostumbrados los productores.