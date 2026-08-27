Sequía podría afectar la generación de energía eléctrica

Ante las posibles afectaciones que podría tener el sector de energía tras la alerta meteorológica a nivel nacional. La industria impulsa alternativas como energías renovables y nuevas tecnologías.

Las altas temperaturas generadas por el fenómeno del niño, ha causado la reducción de caudales en los embalses, este déficit podría impactar seriamente en el costo del servicio.

Aunque la empresa transmisora de El Salvador, asegura que hasta el momento no existen suspensiones del servicio.

El fenómeno del niño está impactando de manera global, alterando la circulación de los vientos y la temperatura del océano Pacifico, por eso todos los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana, se han unido para tomar acciones para preservar la continuidad de los servicios.

La Asociación Salvadoreña de Industriales desarrollo la décimo tercera edición del Congreso Regional de Energía, donde especialistas, empresarios, instituciones y representantes nacionales e internacionales analizaron las tendencias, desafíos y oportunidades que enfrenta el sector energético.