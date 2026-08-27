Sequía meteorológica podría impactar el sector energético del país, advierten expertos

Las altas temperaturas generadas por el fenómeno de El Niño han causado la reducción de caudales en embalses de El Salvador, lo que podría impactar el costo del servicio eléctrico, aunque la empresa transmisora asegura que hasta el momento no hay suspensiones.

Especialistas señalaron que el país debe invertir en otras tecnologías como la energía solar para diversificar el riesgo.

La Asociación Salvadoreña de Industriales realizó el Congreso Regional de Energía con representantes del Sistema de Integración Centroamericana para analizar desafíos y oportunidades del sector.

La generación hidroeléctrica, que es renovable, podría verse afectada, pero el uso de otras fuentes permitiría evitar racionamientos.