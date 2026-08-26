¡Sequía golpea al ganado! Productores venden sus reses por falta de alimento

La sequía está golpeando a los ganaderos de La Unión y los obliga a tomar medidas para evitar mayores pérdidas. Ante la falta de alimento, algunos productores han optado por vender parte de sus reses.

Las altas temperaturas y las variaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño han reducido la disponibilidad de agua y limitado el crecimiento de los pastizales.

Los pequeños productores también reportan dificultades para conservar el peso de los animales y mantener los niveles de producción de leche.

A este panorama se suman las alertas sanitarias por enfermedades que pueden afectar al ganado, entre ellas el gusano barrenador.