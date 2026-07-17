Sequía en El Salvador eleva costos de alimentación para ganado lechero

La prolongada sequía y las altas temperaturas que afectan a El Salvador están golpeando duramente al sector ganadero, especialmente en las regiones oriental y paracentral del territorio.

La escasez de pastos naturales ha obligado a los productores a comprar forraje, cuyo precio se ha incrementado considerablemente debido a la misma situación climática. Esta dificultad para alimentar al ganado, particularmente a las razas lecheras como la Hortensia, genera gastos adicionales y compromete la rentabilidad de las fincas.

La reducción en la ingesta de alimento se traduce directamente en una menor producción de leche y en una disminución de la robustez del ganado de carne.