Sequía en San Vicente deja grandes pérdidas y afecta a 2,000 agricultores

Agricultores del municipio de San Sebastián, Catarina, San Vicente, reportan pérdidas superiores al 80 % de sus cultivos de maíz debido a la falta de lluvias, una situación que no se registraba con tal severidad en la zona desde hace dos décadas.

La sequía ha impedido el desarrollo de las milpas, lo que llevó a algunos productores a vender sus siembras como forraje para ganado por 200 dólares.

La inversión por manzana cultivada ronda los 1,200 dólares, y la mayoría de los agricultores trabajan con préstamos bancarios que ahora no podrán pagar.

En la zona son al menos 2,000 productores afectados, y las estimaciones de una cooperativa local arrojan pérdidas por 3.5 millones de dólares en el sector.

Los agricultores expresaron su preocupación por la deuda adquirida y la incertidumbre para la próxima cosecha.