Sequía de hasta 27 días afecta El Salvador: Expertos no descartan nuevo evento

La tercera sequía meteorológica del año en El Salvador dejó entre 25 y 27 días consecutivos sin lluvia en la franja costera y occidente, afectando zonas agrícolas y reduciendo los niveles del lago de Suchitlán y el río Lempa.

Las temperaturas superaron los 40 grados en varias regiones, alcanzando hasta 42 grados en San Miguel, San Vicente y Morazán.

Expertos advierten que la tala de árboles agrava la vulnerabilidad ante estos episodios.

Para lo que resta de septiembre se esperan lluvias bajo lo normal, aunque no se descarta una nueva sequía leve de 5 a 10 días.