Septiembre por debajo del promedio de lluvias

Septiembre tuvo un 22.8% menos de lluvias, con un acumulado de 282 milímetros, una cifra por debajo de los 365.8 milímetros.

Donde llovió más fue en la estación Jiquilisco de Usulután.

Hubo un evento de sequía meteorológica moderada, es decir el cuarto evento del año.

La última canícula finalizo el 5 de septiembre.

En cuanto a las condiciones para los próximos días, las lluvias continuarán. La cercanía de la zona de convergencia intertropical, junto con una onda tropical y una baja presión, mantiene condiciones favorables para más nubosidad, lluvias y tormentas sobre el país.