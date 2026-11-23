En el cantón Valle Nuevo, su lugar de origen, descansan ahora los restos del teniente Santos Palacios, sus familiares lo recuerdan como una persona noble, responsable y dedicada.

Su primo, Rigoberto Hernández Palacios, recuerda su infancia en el cantón y el sueño que tenía, desde niño, de ser militar.

Santos Palacios formaba parte del contingente de la Fuerza Armada desplegado en Haití, junto a otros 2,500 elementos, para localizar y recuperar a cuatro aerotécnicos desaparecidos en ese país hace más de un mes.

Durante las labores en un campamento, la detonación de un material explosivo alcanzó a cuatro militares salvadoreños. Tres murieron y uno resultó lesionado.

Además de Santos Palacios, fallecieron Wilber Manuel Serrano, originario de Tacuba, y Emerson Zelada Guerra, de Atiquizaya, ambos de Ahuachapán.