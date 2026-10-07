Sensuntepeque: hombre es captado amenazando a varias personas y termina detenido

William Adalberto Chávez Cisneros, de 66 años, fue ubicado por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de que un video en el que aparece protagonizando un incidente circulara en redes sociales.

Las imágenes corresponden a un hecho registrado en Sensuntepeque, Cabañas Este. En el video, Chávez aparece con un objeto en la mano y dirigiéndose de manera amenazante hacia un grupo de personas, sin advertir que estaba siendo grabado.

Tras la difusión del material, la Policía Nacional Civil logró ubicarlo días después. El hombre quedó en manos de las autoridades.