Señales de alerta en los frenos: chillido y vibración indican revisión necesaria

El chillido agudo al apretar el pedal, la vibración en el volante o la sensación de que el carro no frena como de costumbre son señales de que el sistema de frenos necesita revisión, según explicó Juan Carlos Bonilla, gerente de zona de Super Repuestos, quien destacó la importancia de no esperar a que estas fallas aparezcan.

El sistema de frenos está compuesto por pastillas, discos, líquido de frenos, mangueras y cáliper, y cada componente tiene un desgaste natural que puede afectar a los demás si no se mantiene al día, lo que puede derivar en reparaciones más costosas.

Bonilla recomendó planificar los mantenimientos preventivos según el manual del fabricante y acudir a un taller de confianza, especialmente antes de salir de viaje.

La prevención, señaló, no solo garantiza la seguridad de la familia y otros conductores, sino que también protege la economía familiar al evitar gastos inesperados.