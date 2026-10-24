Seminario internacional contra lavado de activos

El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, participó en el primer seminario internacional, anti lavado de activos y contra el financiamiento de terrorismo. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, mencionó que El Salvador tiene un compromiso de combatir esas estructuras de crimen organizado que se mantienen y expanden con recursos ilícitos.

Entre las participaciones en la coordinadora del comité, compartió, metodologías y cambios con énfasis en los desafíos para El Salvador, su intervención destacó la importancia de articular esfuerzos.

Además, el agregado económico-financiero de la guardia di finanza en la embajada de Italia en México, compartió la experiencia italiana en materia de incautación, decomiso y gestión del patrimonio criminal, investigaciones financieras paralelas, cooperación internacional y recuperación de activos.

Con este seminario, se pretende impulsar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la articulación entre las instituciones nacionales, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias aplicables a la prevención y el combate de la criminalidad financiera.