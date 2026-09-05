Semana del Migrante aborda TPS, retorno de salvadoreños y migración femenina

La Semana del Migrante, organizada por la Universidad Tecnológica, abordó la incertidumbre por el futuro del TPS, el aumento de retornados forzosos y el rol de las mujeres en la movilidad humana.

En lo que va del año, más de 13,000 salvadoreños han sido retornados, una cifra que podría aumentar considerablemente.

El evento también analizó el impacto de las remesas y la necesidad de crear condiciones para la reintegración de los retornados.

Se destacó que las mujeres migran no solo por razones económicas, sino también por violencia de género.