Semana del agua: Especialista habla sobre los problemas hídricos del país

El Salvador tiene la menor disponibilidad de agua por persona al año en Centroamérica, con 3.500 metros cúbicos, mientras otros países de la región superan los 6.000 e incluso los 25.000, según datos de organismos internacionales.

La doctora Marcia Barrera, especialista en la ciencia del agua, explicó que el país enfrenta una situación crítica no solo por su ubicación en el corredor seco centroamericano, sino también por su alta densidad poblacional. Esta combinación reduce significativamente el volumen de agua disponible por habitante, lo que posiciona a la nación en una situación complicada en términos de recurso hídrico.

Barrera destacó que, más allá de las cifras de precipitación, que a nivel global son prometedoras, la infraestructura y la escasez económica del agua agravan el acceso en diversas zonas del país. La especialista mencionó que la zona norte depende en gran medida de los manantiales.