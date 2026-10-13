Semana de reducción de riesgos

Más de un desastre por día, ese es el escenario que se prevé para 2030 según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para mitigar este impacto, los sistemas de alerta temprana logran reducir hasta en un 30% las pérdidas climáticas. En El Salvador, frente a eventos recurrentes como inundaciones, sequías y sismos, las instituciones de socorro se despliegan de inmediato en todo el territorio para proteger a la población mediante acciones preventivas.

Trabajo que debe ir coordinado con autoridades gubernamentales, los representantes mencionan que cada elemento que forma parte de la institución y es designado a una tarea en específico, ha sido capacitado rigurosamente en esa área, una preparación que es constante dentro de los cuerpos de socorro. En El Salvador, donde más de 1.3 millones de personas habitan en zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos, la prevención se convierte en una herramienta clave para proteger vidas, los sistemas de alerta temprana permiten anticipar posibles amenazas, activar los protocolos de emergencia y dar tiempo a las comunidades para ponerse a salvo.