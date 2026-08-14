Selena Gómez y su madre demandadas por fraude en su empresa de salud mental

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan una demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la empresa de salud mental que fundaron junto a la empresaria Daniella Pierson, luego de que dos grupos de inversionistas aseguraran que las fundadoras presentaron una imagen falsa sobre la situación financiera, la estructura y las perspectivas de crecimiento de la compañía para obtener casi $1.2 millones de dólares.

La demanda, presentada el jueves 13 de agosto ante un tribunal federal de Delaware, también señala como demandados a Pierson y a Wondermind Global, y los inversionistas buscan recuperar su dinero, además de daños, costos legales y honorarios, por lo que solicitaron un juicio con jurado.

La startup, lanzada con el objetivo de brindar recursos de salud mental, ahora enfrenta un escrutinio legal que podría afectar su reputación y operaciones. Las acusaciones incluyen supuestas irregularidades financieras que los inversionistas consideran engañosas.