Selena Gómez y Demi Lovato vuelven a trabajar juntas en una campaña de Rare Beauty

Selena Gómez y Demi Lovato volvieron a trabajar juntas en una campaña de Rare Beauty que recuerda su amistad y su película de Disney, Programa de Protección para Princesas.

Las artistas recrearon momentos icónicos y revivieron recuerdos de su infancia, lo que provocó una ola de emoción entre sus seguidores.

La película que las reunió fue estrenada en 2009 y permanece en la memoria de toda una generación. El reencuentro despertó nostalgia entre los seguidores de ambas artistas en las plataformas digitales.

La campaña demuestra que algunos recuerdos de Disney siguen conquistando Internet. Las dos artistas recordaron aquella etapa de manera emotiva y muy nostálgica.