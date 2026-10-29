Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron para lanzar el Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set de edición limitada de Rare Beauty.

El nombre rinde homenaje a «Delena», el apodo que sus fanáticos crearon para referirse a su amistad.

El producto incluye dos rubores líquidos de la firma cosmética y celebra la historia de las artistas, quienes comenzaron sus carreras juntas a los siete años en Barney y sus amigos.

La campaña promocional lleva por título Still Making Each Other Blush. En ella, ambas recrean las poses y los vestidos de la película Programa de protección para princesas, estrenada por Disney Channel en 2009.

El set ya está a la venta e incluye una brocha para rubor de regalo. La colección reúne dos tonos: Hope, un malva nude elegido por Selena, y Virtue, un beige durazno seleccionado por Demi.