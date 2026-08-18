Selena Gomez rechaza acusaciones de fraude en demanda por su startup Wondermind

El equipo legal de Selena Gomez presentó una respuesta formal ante la demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que fundó junto a su madre Mandy Teefey y la empresaria Daniella Pierson, y su abogado Mathew S. Rodengart afirmó a la revista People que la actriz rechaza cualquier responsabilidad por las acusaciones y buscará que las demandas en su contra sean desestimadas.

Dos compañías inversionistas acusaron a las fundadoras de haber presentado información falsa sobre la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la empresa para obtener cerca de $1.2 millones en inversiones, según la demanda presentada ante un tribunal federal.

El equipo legal de Gomez sostiene que las acusaciones carecen de fundamento, mientras la actriz continúa con sus proyectos profesionales y su compromiso con la salud mental. El caso sigue en desarrollo y se esperan nuevos movimientos legales en las próximas semanas.