Selena Gomez enfrenta demanda de inversionistas por 1.2 millones de dólares

Selena Gomez y su madre Mandy Teefey enfrentan una demanda relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que fundaron junto a Daniela Pearson.

Los inversionistas aseguran haber aportado cerca de 1.2 millones de dólares y alegan supuesto incumplimiento de responsabilidades por parte de las fundadoras.

La demanda también incluye a Daniela Pearson y a Wondermind, y busca recuperar el dinero invertido, además de otros daños y gastos legales.

Las acusaciones se basan en que algunos proyectos y alianzas anunciados no se concretaron.

Selena Gomez no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos, que deberán resolverse en el proceso judicial.