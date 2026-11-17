Selena Gómez quedó libre de la demanda por supuesto fraude que presentaron inversionistas contra ella, su madre, Mandy Teefey, y su exsocia Daniella Pierson.

Los demandantes retiraron la acusación en su totalidad y con perjuicio el 16 de noviembre. Esta figura legal impide presentar nuevamente las mismas reclamaciones ante los tribunales.

El proceso estaba relacionado con Wondermind, una empresa de bienestar y salud mental que Gómez fundó en 2021 junto a Teefey y Pierson.

En agosto de 2026, los inversionistas alegaron que fueron engañados para invertir cerca de 1,2 millones de dólares en el proyecto.

La demanda sostenía que las fundadoras prometieron iniciativas comerciales, acuerdos publicitarios y una aplicación digital que nunca llegaron a concretarse.

El equipo legal de Gómez rechazó los señalamientos. Además, aseguró que la artista no participaba en la administración diaria de la empresa ni en la captación de inversionistas.

La resolución representa una buena noticia para la cantante, quien ahora puede dejar atrás este proceso judicial.