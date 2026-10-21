Selena Gomez atribuye los cambios en su voz al vapeo y advierte a sus fans sobre el uso de nicotina

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al hablar sobre los cambios que ha experimentado su voz durante los últimos años.

La cantante y actriz compartió detalles sobre su experiencia con el vapeo y reconoció que dejar el hábito no ha sido fácil.

La intérprete aprovechó la conversación para enviar un mensaje a sus fans. Les advirtió que, desde su experiencia, no vale la pena arriesgar la salud por este hábito.

Además, expresó su intención de mantenerse alejada de la nicotina.

La confesión generó interés entre sus seguidores, quienes han notado cambios en su voz.