Selección Sub-15 enfrenta a Malí en el Mundial de Azerbaiyán

La selección Sub-15 enfrenta a Malí en el Mundial de la categoría que se disputa en Azerbaiyán.

El equipo dirigido por Kilmar Jiménez busca avanzar en un duelo complicado ante la selección africana.

Malí apenas perdió un partido dentro de su ronda de fase de grupos, según los registros del torneo.

La selecta llega como uno de los clasificados en segundo puesto tras ganar el duelo directo a Túnez.

El conjunto salvadoreño compitió en el grupo donde enfrentó a selecciones como Nepal y Brasil.

El partido ante los africanos define el boleto a la siguiente ronda del certamen.