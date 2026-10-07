Seguridad sísmica y reducción de la vulnerabilidad en edificaciones

En El Salvador, un país caracterizado por una alta actividad y recurrencia sísmica, la seguridad de las edificaciones es un factor fundamental. El historial sísmico del país muestra que, en promedio, se registra un terremoto destructivo por década. Ante este escenario, expertos internacionales advierten sobre vulnerabilidades que podrían comprometer la resistencia de algunas estructuras.

Los especialistas, señalan que el código de construcción en El Salvador requiere actualizaciones, adoptando nuevos conocimientos, actualizaciones en los procesos de construcción y condiciones actuales de las edificaciones, una situación que puede aumentar la vulnerabilidad de algunas estructuras frente a los movimientos telúricos.

Y estas vulnerabilidades no siempre son perceptibles a simple vista, ya que pueden estar relacionadas con la forma en que se distribuyen los pisos y muros, el refuerzo utilizado en el concreto o la manera en que se unen elementos como vigas y columnas.

Expertos internacionales destacan la importancia de actualizar los criterios de construcción y fortalecer la capacitación de los profesionales del sector para reducir riesgos, mejorar la resistencia de las estructuras y avanzar hacia edificaciones más seguras.