Seguridad en colonia La Coruña II

En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada ubicaron y capturaron a un menor de 15 años en la colonia La Coruña II en Soyapango, de acuerdo con las autoridades, el adolescente portaba en su teléfono celular imágenes y videos que presuntamente lo vinculan con la MS-13. Residentes señalan que identifican al capturado, quien aseguran creció en la zona.

La colonia La Coruña II está ubicada a un costado de la carretera antigua a Tonacatepeque y durante años, sus habitantes y visitantes vivieron momentos de temor por la presencia de grupos criminales, tras realizar un recorrido en la zona confirmamos un ambiente de relativa calma, ahora los visitantes pueden ingresar con tranquilidad.

Una residente de la zona relató que años atrás tuvo que abandonar la colonia, pero decidió regresar porque considera que las condiciones han mejorado.

Las autoridades señalan que la transformación en las comunidades que antes eran afectadas por las pandillas forma parte de los resultados de las medidas de seguridad implementadas durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.