Segunda prueba de tinta indeleble para elecciones 2027 se realiza con éxito

La segunda prueba de tinta indeleble para las elecciones de 2027 se realizó con éxito en las oficinas de la Dirección de Organización Electoral en San Marcos, con la participación de la Junta de Vigilancia Electoral, luego de que la primera prueba presentara errores en la duración de la tinta.

Las autoridades aplicaron la tinta y realizaron pruebas con diferentes químicos, así como al meter el dedo mojado, y comprobaron que la tinta no se eliminó.

El proceso busca garantizar la efectividad del mecanismo para evitar el voto múltiple en los comicios.