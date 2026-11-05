Segunda condena a cadena perpetua por violación

En El Salvador se impuso la segunda cadena perpetua por el delito de violación, el condenado es Bismarck Anthony Maldonado Mayorga, de nacionalidad nicaragüense, quien se llevó a una niña hasta su vivienda para abusar sexualmente de ella tras engañarla y manipularla, los hechos ocurrieron en el distrito de San Alejo, La Unión Sur.

Las autoridades localizaron a la menor de edad y confirmaron el delito mediante los peritajes correspondientes, según la Fiscalía.

La condena fue impuesta por el juzgado de lo criminal de la unión.

Días atrás, Wilmer, Isaac González Hernández de 22 años, también recibió cadena perpetua tras haber violado a una niña de 13 años de edad en el distrito de San Simón, en el departamento de Morazán.

45.7 % del total de hechos de violencia de género registrados por la Fiscalía General de la República, entre junio de 2025 y mayo de 2026, correspondieron a casos de violencia sexual.

La cadena perpetua entró en vigencia en el país desde abril de 2026, y varias personas más han recibido esta sentencia condenatoria. Solo en los primeros 9 meses del año, 21 mujeres han sido asesinadas en el país.