Seguirá detenido acusado por caso Corvette

El juzgado tercero de paz de San Salvador ordenó que Francisco Javier García Hernández, señalado por la muerte de un motociclista repartidor en el bulevar del Hipódromo, siga en prisión.

Según las investigaciones García Hernández bebió alcohol en un restaurante de la zona y luego tomó el volante de su Chevrolet Corvette. Circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad hasta impactar a Manuel de Jesús Murcia Arístides, que murió en el lugar.

La investigación señala que el cuerpo fue arrastrado unos 16 metros, y que el conductor huyó sin auxiliar a la víctima, abandonando el vehículo 800 metros más adelante.

En la audiencia, si se mostraron videos donde se muestra al imputado bebiendo y el momento del impacto, suficientes para acusarlo los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa.

El tribunal decretó la medida por riesgo de fuga y de obstaculización, y ordenó congelar dos cuentas bancarias del acusado, por más de $80,000, además de otras medidas sobre sus bienes.