Seguidoras de BTS se reunieron en el parque Cuscatlán

Vanessa Ramos tiene más de cinco años de formar parte del grupo de fans Army SV, durante el encuentro nacional de Army X BTS, realizado en el parque Cuscatlán, obtuvo el primer lugar en el Random Dance, un concurso en el que los participantes deben bailar al ritmo de canciones aleatorias.

Al evento asistieron más de 1,000 personas, entre salvadoreños y guatemaltecos. Los fans aseguran que, si BTS realizara un concierto en El Salvador, el evento podría atraer a más visitantes extranjeros y generar mayor movimiento para el turismo y el comercio.

La música de esta banda surcoreana también ha conquistado a personas de diferentes generaciones. Es el caso de Blanca de González, quien desde hace tres años comenzó a escuchar las canciones de BTS y se convirtió en parte de esta comunidad de fans.

La agenda del encuentro incluyó la proyección de un concierto, concursos de outfits, Random Dance, rifas de mercancía y premios otorgados por los patrocinadores.