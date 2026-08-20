Secuela de la sequía en San Vicente

Es un agricultor de San Esteban Catarina, San Vicente, que está consciente que perderá la mayoría de su cosecha de maíz por la sequía, la falta de lluvia no permitió el desarrollo de sus cultivos. Para no perderlo todo, algunos han decidido vender sus siembras por 200 dólares para restrojo de ganado.

San Esteban Catarina es uno de los lugares con mayor producción de granos básicos del país, en la zona son al menos 2,000 agricultores que están preocupados, el 90% han trabajado por años con préstamos.

Desde hace dos décadas una sequía no afectaba de esta forma a los productores de la zona, la inversión que han hecho por manzana ronda los 1,200 dólares.

Las estimaciones de una cooperativa local arrojan pérdidas en el sector agrícola de al menos 3.5 millones de dólares.