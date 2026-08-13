Secuela de Barbie en crisis por disputa entre Warner Bros. y equipo creativo de la película

Warner Bros. enfrenta una crisis por la secuela de Barbie, película que se convirtió en la más taquillera en la historia del estudio, ya que tiene un plazo de aproximadamente cuatro meses para colocar una segunda entrega en desarrollo activo o perderá los derechos de la franquicia, que revertirán al fabricante de juguetes Mattel.

La negociación involucra a cuatro figuras centrales del equipo creativo: la directora y coguionista Greta Gerwig, su pareja creativa y coescritor Noah Baumbach, la actriz y productora Margot Robbie, y el actor Ryan Gosling, todos representados por la misma agencia.

El estudio presentó más de seis ofertas a lo largo de los últimos tres años, todas rechazadas, y la propuesta más reciente, entregada a finales de la primavera pasada, fue descrita como la mayor oferta jamás realizada por un equipo de cineastas y sus estrellas.

Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que, si bien el costo total del paquete podría ser histórico, la compensación individual no lo sería, y la agencia aún no ha respondido a la contraoferta.