Sector turismo busca diversificar su oferta

El turismo salvadoreño no solo busca atraer visitantes, sino ofrecerles nuevas experiencias y servicios de calidad ante la demanda creciente, la Cámara Salvadoreña de Turismo trabaja con el sector para fortalecer y diversificar la oferta turística.

Alrededor de 160 empresarios que pertenecen a áreas como alimentación, alojamiento, información, transporte y recreación participaron en un espacio generado por Casatur para analizar las tendencias del mercado y las oportunidades para hacer más competitiva la industria, además de compartir conocimientos y generar conexiones.

La apuesta de Casatur se extiende con iniciativas como El Salvador Travel Market, un evento programado para el próximo mes que buscan abrir nuevas oportunidades de negocio y potenciar además a las pequeñas y medianas empresas.

El turismo en El Salvador creció un 92% entre 2019 y 2025, el año anterior cerro con cifras récord, alcanzando los 4.1 millones de visitantes y generando un ingreso 3.6 millones de dólares en divisas.