Sebastián Yatra celebra 32 años y más de una década de trayectoria artística en la música latina

Sebastián Yatra celebra su cumpleaños 32 y más de una década de trayectoria artística. El cantante colombiano nació en Medellín el 15 de octubre de 1994 y se ha consolidado como uno de los representantes de la nueva generación.

esde muy joven mostró interés por la música y comenzó a desarrollar su carrera mientras estudiaba y practicaba diferentes instrumentos.

Su gran salto llegó con canciones como Traicionera, que rápidamente ganó popularidad en Latinoamérica. Con el paso de los años se consolidó gracias a una combinación de pop latino, reggaetón y baladas románticas.