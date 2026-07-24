Se cumple un mes de los terremotos en Venezuela

Según las autoridades son los sismos más fuertes registrados en el país suramericano en más de un siglo.

En el estado La Guaira, la zona que sufrió la peor parte, rescatista y familiares de las victimas continúan trabajando para localizar los cuerpos y se niegan al ingreso de maquinaria para la remoción de escombros.

Las primeras semanas tras los terremotos estuvieron marcadas por la llegada de brigadas de rescate y hospitales de campaña de distintos países. Un mes después, su presencia comienza a reducirse. Aunque la brigada salvadoreña continua en territorio venezolano brindado atención hospitalaria a los afectados en Catia La Mar.