El 18 de octubre comenzó la crisis que llevó a El Salvador a desplegar miles de militares en Haití. Cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas, desaparecieron tras una emboscada en Santo en Croix-des-Bouquets, cerca de Puerto Príncipe. El vehículo blindado en el que se transportaban fue atacado con armas de fuego y explosivos.

El 19 de octubre, el caso llegó al consejo de seguridad de la ONU. Estados Unidos condenó el ataque y manifestó su disposición a ayudar a localizar a los salvadoreños. Un día después, continuaban los combates en la zona y se reportaron bajas y heridos durante los operativos de búsqueda.

El 21 de octubre, el presidente Nayib Bukele anunció una operación militar para rescatar a los cuatro compatriotas y exigió que fueran entregados con vida. Ese mismo día, el gobierno haitiano calificó su localización como una prioridad.

El 22 de octubre llegaron los primeros refuerzos salvadoreños. Se reportó el envío de cien efectivos de fuerzas especiales. El 23, Bukele rechazó las críticas a la misión, mientras un exjefe militar haitiano advertía sobre las dificultades de operar en territorio controlado por pandillas.

El 24 de octubre, República Dominicana ofreció apoyo logístico y de inteligencia. El 25, se recibieron restos humanos, pero no se confirmó que pertenecieran a los cuatro desaparecidos.

El 2 de noviembre, las autoridades haitianas recuperaron el vehículo blindado calcinado en el que viajaban los técnicos. Su paradero seguía sin aclararse.

El 4 de noviembre, Bukele lanzó una nueva advertencia a los líderes de las pandillas haitianas. El 7, un análisis internacional advertía sobre los riesgos de extender la ofensiva y las consecuencias para la población civil.

El 8 de noviembre, fuerzas haitianas con participación salvadoreña atacaron una propiedad atribuida a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de 400 Mawozo. El 9, se conoció que el dirigente había pedido a la ONU una mediación para abrir un diálogo.

El 12 de noviembre, las fuerzas de seguridad recuperaron el estadio Sylvio Cator, que permanecía bajo control de grupos armados. El 15, se reportaron operaciones en el departamento de Artibonito.

El 16 de noviembre, el ministro de justicia haitiano, Patrick Pelissier, visitó El Salvador y agradeció el apoyo. Ese día, el gobierno salvadoreño afirmó que sus efectivos se retirarían cuando los cuatro técnicos fueran localizados. El 17, cientos de haitianos se manifestaron en apoyo a la presencia salvadoreña.

Recientes informes han destacado que al menos 10 jóvenes han muerto a manos de la bandas armadas que siguen controlando Puerto Príncipe, los criminales revisan los celulares de civiles para buscan contenido favorable a las tropas militares salvadoreñas, las víctimas son interceptadas y asesinados a sangre fría.

Y el 18 de noviembre, Bukele difundió imágenes de otra operación contra una propiedad atribuida a un integrante de la coalición criminal Viv Ansanm.

A un mes de la desaparición, El Salvador mantiene un contingente de aproximadamente 2,500 efectivos en Haití, sin embargo, el objetivo que originó el despliegue sigue pendiente: localizar a los cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños.