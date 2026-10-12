Se conmemora el 12 de octubre y la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492

Este 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que cambió para siempre la historia mundial.

La expedición, financiada por los Reyes Católicos de España, llegó a una isla del Caribe tras varias semanas de navegación por el océano Atlántico.

Colón había partido desde España con la intención de encontrar una nueva ruta hacia Asia navegando hacia el oeste.

Sin embargo, su expedición llegó a tierras que para los europeos eran desconocidas, aunque ya estaban habitadas por diversos pueblos indígenas con sus propias culturas, lenguas y tradiciones.

Este acontecimiento dio inicio a un proceso de exploración, conquista y colonización de los territorios americanos por distintas potencias europeas.

También provocó un profundo intercambio de productos, conocimientos, animales, alimentos y costumbres entre Europa y América.