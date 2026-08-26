Se conformó la comisión técnica para analizar la modernización de la jornada laboral

Ya está conformada la comisión técnica para analizar la modernización de la jornada laboral en el país, así lo confirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

La creación de esta comisión técnica, fue acordada en la reciente sesión del Consejo Superior del Trabajo, para que también pueda elaborar una ruta a efecto de construir propuestas.

La operativización será detallada el día de la instalación.

Por ahora, no existe una propuesta definida sobre la modernización del tiempo de trabajo, ya que continuara el debate y dialogo entre los diferentes sectores.

Por otra parte, el funcionario, dijo que entre el 20 y el 25% de todo el tejido productivo de El Salvador, trabaja durante la noche, por ello continúan desarrollando el programa justicia laboral nocturna, donde ya se han identificado varios hallazgos.

El ministro de Trabajo también anunció que un nuevo país europeo se incorporará al programa de migración laboral.