Se confirma primer caso de chikungunya durante el 2026

El chikungunya apareció nuevamente en las estadísticas nacionales de salud este 2026, conozca algunas recomendaciones de especialistas.

El Salvador registró su primer caso confirmado de chikungunya de 2026, tras mantenerse libre de la enfermedad durante 40 semanas epidemiológica, según datos del Ministerio de Salud y de acuerdo a médicos, esto representa un reto para el sistema, para eliminar la larva contaminada.

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida a las personas por la picadura de mosquitos infectados, los mismos que propagan el dengue y el zika.

No existe un medicamento antiviral específico o vacuna para curar el virus, normalmente se trata con analgésicos, descanso e hidratación, entre los síntomas principales son fiebre y dolores musculares.

Costa Rica, El Salvador y Honduras registran casos de chikungunya en 2026. Su nombre significa doblarse por el dolor por los intensos dolores articulares que provoca. La OPS recomienda eliminar agua estancada, usar repelente y mosquiteros, y permitir la fumigación para evitar la reproducción del mosquito transmisor.