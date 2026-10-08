Scarlett Johansson protagoniza nueva película de «El Exorcista» como detective de homicidios

Ya está disponible el primer vistazo de «El Exorcista», la nueva película de la famosa franquicia de terror. Scarlett Johansson protagoniza esta historia como una detective de homicidios que enfrenta un caso criminal que termina en un terreno sobrenatural.

La nueva entrega de «El Exorcista» está dirigida por Mike Flanagan, conocido por la serie «La maldición de Hill House».

La trama comienza como una investigación criminal y luego entra en un terreno completamente sobrenatural. La película llegará a los cines el 12 de marzo del 2027. La historia incluye asesinos, posesiones y fuerzas demoníacas.