Scaloni vuelve a dejar en suspenso su continuidad al frente de la selección de Argentina

Lionel Scaloni volvió a dejar en suspenso su continuidad al frente de la selección de Argentina.

El técnico campeón del mundo ha evitado confirmar si seguirá dirigiendo a la albiceleste después del próximo ciclo internacional.

Scaloni ha señalado en distintas ocasiones que continuará evaluando su situación y las exigencias que implica mantenerse al frente del combinado argentino.

Por ahora, la Asociación de Fútbol Argentino mantiene su respaldo al entrenador, pero la incertidumbre sobre su continuidad sigue siendo uno de los principales temas alrededor de la selección.