Manchas púrpuras en la boca pueden ser señal de un cáncer relacionado con el VIH

Manchas púrpuras en la boca pueden ser señal de sarcoma de Kaposi, un cáncer relacionado con el VIH. Estudiantes de la Universidad Evangélica de El Salvador presentaron una campaña de prevención sobre este tumor.

El sarcoma se origina en el revestimiento de los vasos sanguíneos y aparece como manchas, pápulas o placas de color púrpura, violáceo y azulado.

Ante una mancha que no cicatriza en aproximadamente 14 días, se recomienda acudir a un centro de salud para una revisión y una biopsia.

El Salvador registra 23.000 personas infectadas con VIH, según datos del Ministerio.

La prevención incluye la autoexploración de cachetes, lengua y encías, además de acudir a un especialista para control.